Gasprijs zakt naar laagste peil in bijna twee jaar

De daling heeft vermoedelijk te maken met de zachtere temperaturen. Analist Kaushal Ramesh van Rystad Energy wijst er ook op dat de gasvoorraden van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor 60 procent gevuld zijn, waar dat een jaar geleden 35,7 procent was. Volgens analisten van Energi Danmark is Europa op de goede weg om de voorraden tegen volgende winter weer helemaal vol te hebben.

De gasprijs is sinds begin dit jaar met de helft gedaald, en zit nu mijlenver verwijderd van het historische record van 345 euro per megawattuur in maart 2022. Gas is wel nog altijd duurder dan in de jaren voor de Russische inval in Oekraïne: in 2020 schommelde de gasprijs rond 15 euro per megawattuur.