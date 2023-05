De gebouwen zouden door Aurelie weer in ere hersteld worden. De aannemers lagen al vast. — © IF

Temse/Weert

Jarenlang was Aurelie D. (37) uit Temse op zoek naar een domein om haar droom waar te maken. Een plaats voor kinderkampen, bio-klasjes,… in de natuur. “We hadden onze droomlocatie gevonden in Weert”, vertelt Aurelie. “Maar ondanks een gul bod en een getekend compromis, kaapte het Agentschap voor Natuur en Bos het domein net voor onze neus weg.”