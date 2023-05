FC Destelbergen met drie teams op de Oost-Vlaamse finale Jeugdcup Nieuwsblad. “Drie redenen voor fraaie resultaten”

De Oost-Vlaamse winnaars nemen het op 18 mei tijdens de interprovinciale finaledag in Temse op tegen de laureaten van de vier andere Vlaamse provincies. De top-twee van iedere reeks speelt op 20 mei de nationale finale op het eerste veld van SK Beveren.

Op deze hoogdag van het Vlaamse jeugdvoetbal is FC Destelbergen met drie teams het best vertegenwoordigd in Maldegem. Fréderik Dupré is jeugdcoördinator bij de club van voorzitter Wim De Veirman waarvan de eerste ploeg afgelopen zondag de titel in tweede provinciale behaalde. De 43-jarige Dupré is geen onbekende in het nationale voetbal want een ex-speler van onder meer AA Gent, SV Zulte Waregem, Standard Luik en Sporting Lokeren.

Vierkant

“Er zijn drie voorname redenen voor de fraaie resultaten van onze jeugdwerking”, zegt Dupré . “Men dient vooreerst over enkele goede lichtingen voetballers te beschikken. We hebben heel wat talentvolle jongeren die het potentieel op een succesvolle toekomst hebben. Ten tweede hebben wij een uitstekend, bekwaam en gemotiveerd trainerskorps. De U13 worden geleid door Noà Mauro Puissant die vorig seizoen al goed werk bij de U10 leverde. Hij maakt volgend seizoen de overstap naar RC Gent waar hij op een hoger niveau kan werken”. (Lees verder onder de foto)

© mvh

Johan Vandensteen en Stephan Anseeuw vormen het trainersduo van de U10. “Ikzelf neem de U8 voor mijn rekening” klinkt het. “Ten derde probeer ik mijn visie op de manier van voetballen vaak met succes te implementeren. De meeste ploegen pakken bij de onderbouw met een ruit uit. Wij zetten hier een vierkant tegenover wat een andere manier van voetballen is. Bij de middenbouw opteert een meerderheid van de ploegen voor een 3-1-3 systeem. Wij kiezen voor een 2-3-2 of 2-4-1 systeem waardoor er andere ruimtes dan bij onze tegenstanders vrijkomen. Onze opponenten hebben het moeilijk om hier onmiddellijk een antwoord op te vinden.

Wegplukken

“Een gevolg van onze succesvolle werking is dat onze talentjes door naburige clubs als AA Gent, RC Gent, SK Deinze en KFC Wetteren wordt weggeplukt” besluit Dupré. “Er vertrekken op het einde van dit seizoen een vijftal spelers van de U10 naar grotere clubs. Wij zijn fier dat die jongeren mede door ons werk een stap hogerop kunnen zetten.”

“Wij beschikken op ons tweede terrein en duiveltjesveld over kunstgras wat een groot voordeel is. We kunnen ook terecht op het veld van VS Destelbergen. Het zou ons een meerwaarde geven indien we ook op ons eerste terrein kunstgras hebben. De kleedkamers zijn aan vernieuwing toe want het zijn nog steeds dezelfde als in de periode 1985-1987 toen ik voor FC Destelbergen speelde. Onze club blijft met ongeveer 260 aangesloten jeugdspelers een aantrekkingspool voor jongeren die graag voetballen. Dit motiveert ons om te proberen iedere jaar nog een stapje vooruit te zetten.”