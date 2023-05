België wil integratie van Oekraïne en andere kandidaat-lidstaten op Europese agenda

België wil zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van volgend jaar aangrijpen om de integratie van Oekraïne en andere kandidaat-lidstaten op de agenda te zetten, zo is vrijdag vernomen in de marge van een Frans-Belgische top in Parijs.

België, dat van januari tot en met juni 2024 de Europese ministerraden zal leiden, wil een discussie opstarten over de wijze waarop deze landen geïntegreerd zullen worden in de Europese Unie, zo lieten de diensten van premier Alexander De Croo verstaan. Het debat moet zowel over de waarden als over sociale en economische thema’s gaan.

De Croo had donderdag in Den Haag samen met de Nederlandse premier Mark Rutte nog een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Hij hoopt nog dit jaar groen licht te krijgen voor de start van de toetredingsonderhandelingen, een werk van lange adem waarin de kandidaat-lidstaat alle Europese wetgeving moet omzetten.

De Europese Commissie zal dit najaar een uitgebreid verslag publiceren over de vooruitgang die Oekraïne al heeft geboekt op zijn weg naar lidmaatschap. Nadien is het aan De Croo, Rutte en de andere staatshoofden en regeringsleiders om met unanimiteit te beslissen over de volgende stappen.

Als politieke reactie op de Russische invasie van Oekraïne besloten de staatshoofden en regeringsleiders in juni vorig jaar om Oekraïne en Moldavië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen. Die status hebben ook Servië, Montenegro, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië en Turkije.