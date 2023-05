Wachtende royaltyfans verrast door vroegtijdig bezoek koning Charles, William en Kate

Een dag voor de officiële kroningsceremonie in Londen hebben de Britse koning Charles, kroonprins William en prinses Catherine de wachtenden aan Buckingham Palace begroet. Veel royaltyfans hebben zich al enkele dagen voor de kroning een plaatsje langs het parcours toegeëigend zodat ze niets hoeven te missen van de koninklijke processie zaterdag.

Tot grote verrassing van de wachtenden, kregen ze vrijdagnamiddag een bezoekje van de koning, zijn oudste zoon en schoondochter. Het trio ging de mensen een handje geven en ging met hen in gesprek. Een vrouw riep enthousiast ‘Love You Charlie’, anderen feliciteerden hem nogmaals met de opkomende kroning. Verschillende mensen begonnen spontaan het nationale volkslied ‘God Save The King’ te zingen.

De kroningsceremonie vindt zaterdag plaats en start met een processie van Buckingham Palace naar Westminster Abbey. Na de gebedsdienst neemt het gezelschap dezelfde route terug. Het koningspaar reist per koets en wordt begeleid door zo’n 7.000 militairen. Aansluitend zullen de royals vanop het balkon van Buckingham Palace de mensen groeten terwijl enkele vliegtuigen van de Royal Air Force zullen overvliegen.

