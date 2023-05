Buurvrouw stampt voordeur in en redt 92-jarige bewoonster uit ingestort huis: “Ik voelde het daveren tot in mijn woning”

“De deur stampte ik open en zo haalde ik mevrouw uit haar woning.” Zo getuigt de buurvrouw over hoe ze de 92-jarige bewoonster uit haar woning in de Gentse Verkortingstraat haalde toen die was ingestort. De ravage was groot. Twee woningen zijn onbewoonbaar, maar de vrouw ontsnapte aan veel erger.

“Je hebt een goede beschermengel, dat zei ik haar onmiddellijk.” Een buurvrouw getuigt over hoe ze donderdag de 92-jarige vrouw uit haar woning in de Verkortingstraat bevrijdde. Het dak en een deel van de eerste verdieping waren ingestort. Als bij wonder raakte de vrouw niet gewond.

De buurvrouw hoorde donderdag een ‘klop’ en voelde haar huis daveren. Ze rende naar buiten en zag de ravage. Toen ze hoorde dat de bewoonster nog binnen zat, twijfelde ze geen seconde. Met een buur schoot ze te hulp. “Ik stampte de deur open en hielp mevrouw uit haar woning”, zegt ze.

Bescheiden

De bewoonster was in shock, maar verblijft bij familie nu. Of ze ooit kan terugkeren, is onzeker. De woning is onbewoonbaar, net zoals die van de buren. De omstandigheden worden nog onderzocht. Waarschijnlijk ligt de oorzaak bij de funderingswerken naast de deur op een stuk bouwgrond.

Een dag later zit de buurvrouw vooral met haar 92-jarige buur in. “Dan word je zo oud om dit nog mee te maken”, zucht ze. Zelf blijft ze vooral bescheiden over haar heldendaad, daarom getuigt ze liefst anoniem. “Ik werk als verpleegkundige. Ik heb een medemens geholpen, niets meer.”