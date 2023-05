SK Deinze identificeert targets voor tijdens de transferperiode: “Onze eerste aanwinst Sven Braken wordt een extra wapen”

Vorige week werd met de 29-jarige spits Sven Braken een eerste nieuwkomer aangetrokken van VVV-Venlo. Assistent-coach Frédéric De Meyer is tevreden met deze aanwinst en maakt een tussentijdse balans op. “We zitten volop in de voorbereiding op volgend seizoen. We hebben in de voorbije weken veel tijd gehad om onze sportieve situatie goed te evalueren. We weten intussen wie we willen behouden, op welke manier wij willen spelen en welke doelstellingen wij zullen vooropstellen. We zullen 75 procent van de huidige kern behouden en aanvullen met een vijftal nieuwkomers. Er zijn jongens die nog een contract voor minstens één jaar hebben, maar voor wie er in onze nieuwe kern geen plaats meer zal zijn. Die spelers zullen voor zichzelf de keuze moeten maken. Blijven zij Deinze tot het einde van hun contract zonder te spelen of zoeken zij een nieuwe uitdaging? We weten welke profielen van nieuwe spelers wij willen om onze ambities proberen waar te maken.”

“Wij hebben dit seizoen te weinig een goed resultaat kunnen vasthouden en een wedstrijd dood kunnen maken”, vindt De Meyer. “Ik denk onder meer aan de thuiswedstrijd in de Beker van België tegen Zulte Waregem. We hadden aan de rust met 3-0 of 4-0 in plaats van 1-0 moeten leiden. We stonden in de 85ste minuut op een 1-0-voorsprong, maar verloren uiteindelijk met 1-2. Feit is dat we onszelf te vaak te weinig hebben beloond. Ik heb hiervoor geen aanwijsbare reden, want er steekt voldoende ervaring en maturiteit in de groep. We hopen dat onze nieuwkomers dit euvel mee kunnen verhelpen.”

Snel overtuigd van Braken

“Sven Braken moet ons een forse meerwaarde geven”, glundert de assistent-coach. “Hij kan bij het Nederlandse VVV-Venlo zeer goede statistieken voorleggen. Hij was in het voorbije seizoen goed voor 11 doelpunten en 5 assists in 28 wedstrijden. We hebben heel wat beeldmateriaal van hem gezien en onze scouts waren snel overtuigd van zijn kwaliteiten. Hij is groot, heeft veel scorend vermogen en is kopbalsterk. Hij is een beetje hetzelfde type spits als Lennart Mertens, maar kan ook in steun van een diepe spits spelen. Het is niet zo dat slechts een van die twee spitsen in de ploeg kan staan. Braken is een extra wapen in onze kern en zal de concurrentie aanwakkeren. We rekenen op zijn doelpunten om mee te spelen voor de prijzen. We vonden dit seizoen te weinig de weg naar doel. Bovendien incasseerden we zowel in de competitie als de play-offs te veel doelpunten. We zullen in ons aankoopbeleid hier ook veel aandacht aan besteden.”