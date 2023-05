Vechtende jongeren belanden onder trein: één dode en één zwaargewonde

Bij een dramatisch incident rond 16.30 uur in het station van Zaventem is bij een vechtpartij tussen jongerenbendes één persoon overleden. Een tweede slachtoffer is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat bevestigt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD). De twee kwamen tijdens een schermutseling onder een aanrijdende trein terecht.

De vechtpartij tussen twee groepjes jongeren, vermoedelijk allen van Afrikaanse origine, zou begonnen zijn aan het Karel Quitmanplein, het plein aan het station, en zou zich vervolgens verplaatst hebben naar de perrons. Twee betrokkenen zouden daarbij op de sporen gevallen zijn, net toen een trein aankwam. Eén van beide overleed ter plekke als gevolg van de aanrijding. De tweede zou nog hebben geprobeerd terug op het perron te klauteren, maar werd toch gegrepen. Volgens onze informatie zou hij een been kwijt zijn geraakt. De jongeman werd afgevoerd naar het universitair ziekenhuis Saint-Luc en verkeert momenteel nog in levensgevaar. De leeftijden van beide slachtoffers zijn nog niet bekend.

De situatie in Zaventem is momenteel nog zeer onrustig. Politie Zaventem krijgt bijstand van andere zones om de situatie te kalmeren. De politie en het parket Halle-Vilvoorde hebben een onderzoek geopend naar de juiste omstandigheden van het incident maar kunnen voorlopig geen commentaar kwijt.

Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit bevestigt dat het treinverkeer in Zaventem is onderbroken als gevolg van een aanrijding. Het incident deed zich voor in het station op de spoorlijn Brussel-Leuven en dus niet in de luchthaven Brussels Airport, verduidelijkt Infrabel. De treinen worden lokaal omgeleid, via de luchthaven en de spoorvertakking Prinsenhoek, en de treindienst wordt aangepast maar de avondspits zal zwaar verstoord zijn, luidt het nog.