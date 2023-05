Tarik Tissoudali voelt na zijn revalidatie vooral dankbaarheid: “Ik kreeg de kans om terug te keren op het hoogste niveau”

We spraken af met Tarik Tissoudali op het oefencentrum van AA Gent in Oostakker. De zon scheen uitbundig en ook het gemoed van de Marokkaanse international was opperbest. De Gentse publiekslieveling ging er eens goed voor zitten en een halfuurtje later was de slotsom: “Ik ben zo dankbaar. Ik heb er enorm veel van geleerd.“

“Nee, ik ben nog niet volledig op niveau, maar wel volledig hersteld en daar ben ik blij om. Nu moet ik nog iets sneller reageren en ook wat meer durven”, steekt Tissoudali van wal. Angst voor een nieuwe blessure blijkt hem vreemd, nadat hij vorige zomer in de thuiswedstrijd tegen STVV een kruisbandletsel opliep. “Tijdens de wedstrijd voel je zoveel adrenaline, dan denk je daar niet aan. Anders ben je ook niet klaar voor een match.”

Tijdens zijn revalidatie werkte Tissoudali keihard. Misschien wel harder dan ooit tevoren in zijn loopbaan. “Ik heb echt alles gegeven. Net als de kines. Als ik een eerste keer scoor, zal ik sowieso iets doen voor hen. Ik zal Matti (hoofdkine Matti Mortier, red.) ook altijd dankbaar zijn. Hij is met iedereen begaan. Soms vergeet je dat als speler en vind je het maar vervelend als een kine jou bij hem roept. Nu besef ik hoe belangrijk hij is voor ons.”

Dankbaarheid, Tissoudali straalt werkelijk dankbaarheid uit. En hij verwoordt het ook zeer treffend. “Ik was onlangs nog op bezoek bij de broer van Nouri, die ik nog ken van vroeger. Ik zat op school bij zijn broer en ik mocht zelfs Nouri’s auto lenen voor mijn huwelijk.” Abdelhak Nouri kwam uit voor Ajax en leek op weg naar een grote carrière, maar werd in de zomer van 2017 getroffen door een hartstilstand. De middenvelder liep daarbij blijvende hersenschade op.

“Het gaat beter met Nouri, maar in onze cultuur zeggen we dan ook altijd: het gaat goed. We zijn dankbaar voor wat we hebben, we zeggen nooit: het gaat slecht. Zo voorkom je veel stress. Die ingesteldheid hielp me ook tijdens mijn revalidatie. Ik heb er enorm veel van geleerd. Mijn levensstijl is ook veranderd. Ik dacht toen niet zozeer aan Nouri, maar ik besefte dat ik wél nog de kans kreeg om terug te keren op het hoogste niveau.”

Te offensief

Ondertussen loopt er bij AA Gent in de spits met het duo Cuypers - Orban een nieuw koningskoppel rond, maar die concurrentie schrikt Tissoudali niet af. “Welk alternatief heb ik? Ik ga sowieso niet weg”, klinkt de Amsterdammer ferm. “Nee, ik denk niet dat we met ons drietjes kunnen voetballen. Dat is wel heel offensief en dus niet zo realistisch, denk ik. Ach, uiteindelijk beslist de coach.”

Vorige zomer leek er een buitenlandse toptransfer in de maak voor Tissoudali. Alhoewel: “Het was altijd mijn intentie om te blijven. Ik zou ook nooit naar een andere Belgische club gaan. Uit respect voor AA Gent, maar ook omdat ik enkel in het buitenland echt een stapje hogerop kan maken, denk ik. Dat speelt nu totaal niet.”

“We spraken af bij mijn contractverlenging – wat een boost was dat! – dat ik nu ook niet meteen zal vragen om een transfer. Ik tekende niet toevallig bij tot 2026. Dan ben ik er 33. Op die leeftijd denk je misschien wel eens aan een lucratieve transfer. Waarom niet naar een club in het Midden-Oosten of zo, maar waarom zou ik vertrekken als ik me dan nog altijd goed voel in Gent?”