Na alle commotie bij PSG excuseert Lionel Messi zich in videoboodschap voor tripje naar Saoedi-Arabië

In een videoboodschap op Instagram heeft Lionel Messi vrijdagavond zijn excuses aangeboden aan de club en zijn ploegmaats bij Paris Saint-Germain voor zijn reis van eerder deze week naar Saoedi-Arabië, na de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen Lorient. Messi had geen toestemming van de club om naar Saoedie-Arabië te gaan, maar deed het toch. PSG schorste hem daarom twee weken. Tijdens die veertien dagen mag hij niet trainen op de club en krijgt hij geen loon.

“Ik dacht dat we zoals altijd een vrije dag zouden hebben na de wedstrijd”, klinkt het bij Messi. “Ik had een reis naar Saoedi-Arabië georganiseerd en ik kon die niet meer annuleren. Ik had eerder al eens moeten afzeggen. Ik verontschuldig me bij de club en mijn PSG-ploegmaats en wacht de beslissing van de club af.”

PSG-coach Christophe Galtier heeft zich vrijdag voor het eerst uitgelaten over de moeilijke situatie waarin Paris Saint-Germain en Lionel Messi zich momenteel bevinden. “Begin deze week ben ik door de directie op de hoogte gebracht van de beslissing om Leo te schorsen. Nadien heb ik beslist om niet te reageren op deze zaak. Ik ben werknemer van de club en die heeft een beslissing genomen. Meer heb ik daarover niet te zeggen”, aldus Galtier tijdens het persmoment voor het duel van zondag in en tegen Troyes.

De vraag is of de bijna 36-jarige Messi überhaupt nog in actie zal komen voor de Parijzenaars. Zijn contract in de Franse hoofdstad loopt eind juni af en een verlenging zit er niet meteen aan te komen. “We zullen zien wanneer Leo terugkeert. Uiteraard zal daar binnen de club over gesproken worden, maar natuurlijk ook met Messi zelf.”

Woensdagavond lieten de PSG-aanhangers hun onvrede met de huidige gang van zaken blijken door te protesteren voor de hoofdzetel van de club. Even later bleek echter dat ook het huis van Neymar geviseerd was. “Het privéleven moet op de eerste plaats privé blijven”, aldus Galtier. “Ik begrijp de woede van de supporters en dat ze protesteren voor onze hoofdzetel, maar ik aanvaard niet dat ze een speler plots thuis gaan opzoeken. Op dat vlak is onze samenleving op hol geslagen.” (belga)

