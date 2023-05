Nigeriaanse senator in Londen veroordeeld tot negen jaar cel voor orgaanhandel

Een belangrijke Nigeriaanse senator, Ike Ekweremadu, is vrijdag veroordeeld tot negen jaar en acht maanden gevangenisstraf door een Londense rechtbank. De man had een jonge man uit Lagos naar het Verenigd Koninkrijk laten overkomen om een nier te doneren aan de dochter van de senator.

De 60-jarige Ekweremadu, zijn echtgenote Beatrice en een dokter die werd ingezet als tussenpersoon werden in maart reeds schuldig bevonden aan het overbrengen van de man van 21 uit Lagos naar Londen om een nier te doneren. De drie werden schuldig bevonden aan moderne slavernij, een wetsartikel dat voor het eerst werd ingezet in een dossier van orgaanhandel.

De 56-jarige vrouw van Ekweremadu kreeg een celstraf van vier jaar en zes maanden, dokter Obinna Obeta werd veroordeeld tot tien jaar cel. De dochter van het koppel, de 25-jarige Sonia, werd vrijgesproken.

De donor had de belofte gekregen om tot 7.000 pond te krijgen, zo’n 7.800 euro, in het Verenigd Koninkrijk te kunnen blijven en er werk aangeboden te krijgen. De man zei dat hij pas besefte toen hij voor de dokters zat, dat hij niet enkel naar Groot-Brittannië was gekomen om te werken, maar ook voor een orgaantransplantatie. In het Verenigd Koninkrijk is orgaandonatie in ruil voor financieel of materieel voordeel niet toegelaten.

Toen hij in mei 2022 besefte wat hem zou overkomen, ging de jongeman naar de politie. De transplantatie ging niet door en het koppel Ekweremadu werd even later op de luchthaven van Heathrow in Londen gearresteerd.