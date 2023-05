Pep Guardiola heeft goed nieuws over Kevin De Bruyne

“Kevin heeft gisteren/donderdag meegetraind en dat ging goed”, aldus Pep. “Vandaag/vrijdag zal hij opnieuw meetrainen en nadien hakken we de knoop door voor het duel tegen Leeds.”

De Bruyne kreeg vorige week woensdag in de slotfase van de Premier League-topper tegen Arsenal (4-1 zege) af te rekenen met een pijnscheut in het been. Coach Pep Guardiola wisselde hem uit voorzorg. De Bruyne was voordien in uitstekende doen met twee goals en een assist en legde de partij zo in een beslissende plooi. Zondag kwam hij in de competitiewedstrijd bij Fulham (1-2) niet in actie en ook woensdag tegen West Ham kon City nog niet op hem rekenen. “Een week of tien dagen buiten strijd zijn in dit deel van het seizoen is geen probleem. Hetzelfde voor Nathan Ake. Als hij fit is, kan hij spelen.”

Manchester City nam de voorbije week de leiding in de Premier League over van Arsenal. In de stand tellen ze één puntje meer dan de eerste achtervolger uit Londen, die bovendien een wedstrijd meer gespeeld heeft. Mits een thuiszege zaterdag tegen Leeds, zetten ze de Gunners op vier punten. “Het is heel, heel erg belangrijk om die voorsprong van vier punten af te dwingen.”

Treble

City is dit seizoen nog op drie fronten actief, na een eerdere uitschakeling in de kwartfinales van de League Cup. In de FA Cup spelen ze begin juni op Wembley de finale tegen Manchester United, in de Champions League wacht dinsdag de heenwedstrijd van de halve finales tegen Bekerhouder Real Madrid. Dat is een heruitgave van de halve finale van vorig seizoen, toen de Madrilenen na een thriller van formaat aan het langste eind trokken en City met een kater vanjewelste achterlieten.

“Alle focus ligt momenteel echter op de wedstrijd van zaterdag”, aldus Guardiola. “Het team was vermoeid na de wedstrijden tegen Fulham en West Ham. Ik wil eerst zien of mijn spelers voldoende hersteld zijn, amper drie dagen na de vorige wedstrijd. Of ze fysiek en mentaal klaar zijn voor het volgende duel. Maar zo gaat dat nu eenmaal in de Premier League. Er zijn vele wedstrijden en het is altijd spannend. Na zaterdag houden we ons bezig met Madrid.”