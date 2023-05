SK Beveren-aanvoerder Dries Wuytens nuchter over titelkansen: “We hebben alles om kampioen te spelen, alleen niet de meeste punten”

De titelstrijd in de Challenger Pro League nadert zijn ontknoping. SK Beveren en RWDM zullen in de komende twee weken bepalen wie promoveert. Aanvoerder Dries Wuytens blijft hoopvol over de kansen van geel-blauw, maar is ook realistisch. “De kans bestaat dat RWDM zes op zes pakt”, aldus Wuytens, die het ontbreken van A-kernspelers bij de RSCA Futures niet beschouwt als competitievervalsing.

Met nog twee matchen te gaan volgt SK Beveren op één puntje van de concurrent uit Molenbeek in de titelstrijd. Toch geven ze op de Freethiel nog niet op. “Het geloof is er nog altijd”, vertelt aanvoerder Dries Wuytens, die in de Promotion play-offs naar zijn beste vorm toegroeide. “Ik ben ervan overtuigd dat wij onze twee wedstrijden zullen winnen, al gaat het niet makkelijk worden. Dan is het hopen dat RWDM ergens punten laat liggen, maar ze hebben een volwassen ploeg. Dus de kans zit erin dat ze zes op zes pakken, daar moeten we realistisch in zijn.”

Competitievervalsing?

In Beveren rekenen ze op Club NXT en RSCA Futures, de twee tegenstanders van RWDM. Al zitten de jongelingen van Brugge de laatste weken in een mindere vorm. Bij Anderlecht hebben de spelers van de A-kern dan weer vakantie, waardoor spelers als Kana, Stroeykens, Verbruggen of Leoni niet meer in actie zullen komen. “Dat is jammer”, vertelt Wuytens. “Stroeykens had ik eerlijk gezegd niet verwacht, maar Leoni of Kana hebben tegen ons wel gespeeld. Het komt gewoon slecht uit omdat het de laatste match is. Competitievervalsing? De regels zijn op voorhand vastgelegd, dat kenden we allemaal. Maar het blijft jammer. Als wij in de competitie een keer meer gewonnen hadden, werd er nu niet over gesproken. We hebben ook twee keer tegen hen gewonnen. Hopelijk doen ze hun best, de rest hebben we niet in de hand.”

Dries Wuytens maakte zo’n spannende eindstrijd al eens eerder mee in Nederland. Toen stonden Sparta Rotterdam en De Graafschap tegenover elkaar in twee rechtstreekse duels voor promotie. “Dat was toen iets spannender omdat we rechtstreeks tegen elkaar moesten spelen”, blikt Wuytens terug. “De heenwedstrijd verloren we toen thuis met 1-2. In de terugwedstrijd hebben we orde op zaken gesteld: 0-2.”

Kers op de taart ontbreekt

Wat er ook gebeurt, Wuytens blikt met Beveren terug op een geslaagd seizoen. Alleen de kers op de taart ontbreekt nog. “We hebben de meeste clean sheets, het meeste aantal doelpunten, de topschutter in onze rangen en de op één na minste tegendoelpunten”, telt Wuytens op. “We hebben alles om kampioen te spelen. Alleen hebben we niet de meeste punten. Met deze statistieken eindig je normaal als eerste, alleen doet er momenteel nog een ploeg beter. Het zou heel zuur zijn om op een puntje te stranden.”

Volgens Wuytens is dit Beveren klaar om naar de hoogste afdeling te promoveren. “Als we deze ploeg kunnen behouden en twee of drie versterkingen kunnen toevoegen, spelen we zeker mee in eerste klasse. Dan zijn we misschien een degelijke middenmoter. Iedereen kent elkaar en is op elkaar ingespeeld. Elk jaar vijftien nieuwe spelers halen, daar ben ik geen fan van. Of ik hier volgend jaar nog speel? Mijn contract loopt in juni af, maar ik zeg zeker niet neen tegen een verlengd verblijf. Er is al een gesprekje geweest, maar iedereen wacht tot er duidelijkheid is over promotie. Logisch. Over twee weken zullen we wel zien hoe mijn toekomst eruitziet.”