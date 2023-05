Nigeriaans leger vindt negen jaar na ontvoering opnieuw twee “schoolmeisjes van Chibok”

Het leger stelde Hauwa Maltha en Esther Marcus donderdag voor aan de pers. Ze werden reeds op 21 april gered. Ten tijde van de ontvoering waren ze 12 jaar. Ze trouwden gedwongen met jihadisten van Boko Haram.

Hauwa Maltha is zwanger en heeft al een kind van drie jaar. Ze trouwde al met drie verschillende jihadisten, zei generaal Ibrahim Ali. Esther Marcus moest al twee keer trouwen met een jihadist. Ze werden gedwongen te trouwen, getuigde Hauwa Maltha.

Op 14 april 2014 werden 276 meisjes, van 12 tot 17 jaar oud, ontvoerd in een school in Chibok, in de Nigeriaanse deelstaat Borno. De ontvoeringsactie van Boko Haram leidde wereldwijd tot grote verontwaardiging. Vele slachtoffers werden intussen weer vrijgelaten of teruggevonden.

Van de 276 meisjes konden er 57 vluchten en 80 anderen kwamen vrij na een ruil voor verantwoordelijken van Boko Haram na onderhandelingen met de overheid. Andere meisjes werden later teruggevonden, de meeste hadden intussen kinderen. Er zijn nog 96 meisjes vermist.