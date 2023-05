Turkse minister beschuldigt bondgenoot maar impliceert daarmee eigen spionagepraktijken

Soylu sprak van een stemopname van de EU-diplomaat met Ünal Çeviköz, een hoofdadviseur voor buitenlands beleid van oppositieleider en presidentskandidaat Kemal Kılıçdaroğlu. De twee bespraken het scenario voor de verkiezingen van de oppositie, vertelde Soylu donderdag aan omroep Habertürk.

“Het gaat om de ambassadeur van een land waarvan de minister van Binnenlandse Zaken in november, december naar Turkije is gereisd,” zei Soylu, zonder uit te leggen hoe de opname tot stand is gekomen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser ontmoette Soylu op 22 november in Ankara. Çeviköz deed de beschuldigingen van Soylu af als “leugens”.

Op 14 mei worden in Turkije parlements- en presidentsverkiezingen gehouden. Recente peilingen wijzen op een nek-aan-nekrace tussen Kılıçdaroğlu en de zittende president Recep Tayyip Erdoğan. Waarnemers vrezen dat het Erdoğan-kamp retoriek probeert te creëren om een eventuele nederlaag aan te vechten. De oppositie heeft zijn aanhangers opgeroepen kalm te blijven.