Levenloos lichaam aangetroffen van vrouw (42) die sinds februari vermist was

Nathalie Van Esbroeck werd op 10 februari het laatst gezien bij het verlaten van haar huis in de Molenstraat. Een paar dagen later werd haar auto teruggevonden op de parking van een restaurant in Bornem. De brandweer en de Cel Vermiste Personen zetten de grove middelen in en organiseerden dagenlang zoekacties. Die leverden geen resultaat op, tot vandaag. Haar lichaam werd vrijdag gevonden, maar de precieze omstandigheden zijn onbekend.