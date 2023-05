Wat kunnen we leren uit de lokale verkiezingen in Engeland? “Alles lijkt beter dan stemmen voor de Conservatieven”

Alle stemmen zijn nog niet geteld, maar nu al is duidelijk dat de Britse Conservatieven de grote verliezers zijn van de lokale verkiezingen in Engeland. Maar, ook opvallend: grote concurrent Labour kan daar niet optimaal van profiteren. Welk signaal heeft de Britse kiezer gegeven? Hoogleraar Britse cultuur Lieven Buysse maakt de balans op: “Het is nog nooit zo slecht geweest als nu, denken de Britten.”

Donderdag trokken de inwoners van 230 Engelse councils, vergelijkbaar met gemeenten bij ons, naar de stembus. De verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de Britse Lagerhuisverkiezingen, die ten laatste in januari 2025 maar wellicht in het najaar van 2024 zullen plaatsvinden. En voor de populariteit van de Conservatieve premier Rishi Sunak, die in oktober vorig jaar in functie trad.

Nu de kiesresultaten in snel tempo bekendraken, is het tijd voor een eerste analyse. Dat de Conservatieve Partij zou verliezen, stond in de sterren geschreven: de partij wordt geplaagd door interne strubbelingen en er is de erfenis van ex-premiers Boris Johnson en Liz Truss. Met bijna alle councils geteld, is de schade voor de partij groot: ze verliest ongeveer een derde van haar zetels. “De Conservatieven doen het duidelijk heel slecht”, beaamt Lieven Buysse, professor Britse Cultuur aan de KU Leuven. “Ze verliezen bijna overal, ook waar ze historisch gezien sterk staan. Zelfs waar ze de controle kunnen behouden, gaan ze vaak toch achteruit. Het anti-Tory-sentiment is heel duidelijk.”

Grote rivaal Labour gaat er wél op vooruit, maar dat betekent niet dat partijleider Keir Starmer zich in de handen mag wrijven, meent Buysse. “Zijn partij boekt weliswaar forse winst, maar doet het al met al niet veel beter dan vorig jaar (in mei 2022 waren er lokale verkiezingen in Wales, Schotland en delen van Engeland, red.). Starmer is dan ook niet gigantisch populair.”

Een blik op de cijfers leert inderdaad dat de stemmen die de Conservatieve Partij inboet ook bij de kleinere partijen belanden, met name bij de Liberal Democrats en de Groenen. “Het lijkt wel alsof de Engelsen denken dat alles beter is dan stemmen voor de Conservatieven”, zegt Buysse. “Lokale verkiezingen draaien natuurlijk om lokale thema’s, maar ze zijn ook een kans om een signaal uit te sturen. En dat signaal is duidelijk: als we de huidige tendensen doortrekken, zullen de Conservatives bij de volgende Lagerhuisverkiezingen zwaar verliezen, maar dat betekent niet dat Labour een absolute meerderheid zal halen. In de geschiedenis gebeurt zoiets zelden, maar de laatste jaren hebben we wel vaker gezien dat de grootste partij de steun van een kleine partij nodig had.”

Balen na de Brexit

“Intussen merk je op sociale media al dat de Conservatieven weer openlijk met elkaar overhoopliggen”, vervolgt Buysse. “Die partij is nog altijd over zowat alles hopeloos verdeeld. Johnson heeft het verknoeid, Truss heeft het verknoeid. Rishi Sunak is natuurlijk nog maar enkele maanden premier, maar hij liep ook onder zijn voorgangers al in beeld. Onder Johnson was hij minister van Begroting, hij heeft de economische malaise in het Verenigd Koninkrijk mee veroorzaakt en een stevige hand gehad in het beleid van de afgelopen jaren. Sommige Conservatieven pleiten voor een terugkeer van Boris Johnson. Met hem wonnen we tenminste, redeneren ze. Maar intussen heeft Johnson wel aangetoond wat er volgde ná zijn overwinning. Dat zie je ook in de resultaten: regio’s die voor de Brexit hebben gestemd, lijken zich weer te keren tegen de Conservatieven.”

Een teken dat ze over het Kanaal spijt hebben van hun keuze om zich af te scheuren van de Europese Unie? “Spijt lijkt me niet het juiste woord, maar uit peilingen blijkt wel dat steeds meer Britten terug willen draaien. Er was het geloof dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit zijn ogen weer op de wereld zou kunnen richten, het land zou een streep kunnen trekken onder de hele historie – Let’s move on, was het credo. Maar dat blijkt niet te kloppen: veel Britten zoeken de oorzaak van de problemen in het Verenigd Koninkrijk bij de Brexit, en ze hebben absoluut een punt. Het is nog nooit zo slecht geweest als nu, denken de Britten.”