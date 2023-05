Telenet “gaat klanten compenseren voor overlast”, staatssecretaris Bertrand werkt aan algemene compensatieregeling voor telecomsector

Telenet zal de duizenden klanten die al weken in de problemen zitten effectief compenseren voor de overlast. Een bezorgde staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) werkt intussen aan een algemene compensatieregeling voor telecomklanten.

Bertrand zat vrijdag digitaal samen met enkele topmensen van Telenet, over de aanslepende IT-problemen bij het Mechelse telecom-bedrijf.

Die problemen leiden ertoe dat klanten de helpdesk niet kunnen bereiken voor vragen of problemen. En die problemen zijn talrijk: bijna 1.800 klanten trokken al moegetergd naar de Ombudsman voor Telecommunicatie. Bij hen viel bijvoorbeeld plots het internet uit, werkten e-mailadressen niet langer of viel er op hun digitale tv ineens niks meer te zien. Wat ze van Telenet te horen kregen? Meestal niets: de overstelpte klantendienst kan de telefoontjes al wekenlang niet meer de baas.

Bertrand maande de telecomoperator vrijdag aan zo snel mogelijk schoon schip te maken. Een belofte die ze kreeg, aldus haar kabinet. Telenet zou zowel werk maken van het repareren van de geplaagde IT-systemen, alsook de klantendienst van het bedrijf fors versterken. Het beloofde vrijdag ook Telenet-klanten die volledig zonder tv, telefoon of bijvoorbeeld internet vallen voortaan “binnen de 48 uur te helpen.”

De staatssecretaris nam ook akte van de belofte van het telecombedrijf om gedupeerde klanten een compensatie aan te bieden. Al naargelang van hoeveel dagen je welke systemen niet kon gebruiken - mede in functie van welk abonnement je hebt - werkt Telenet op dit moment aan een schaderegeling, zo klinkt het stellig bij het Mechelse bedrijf.

Algemene compensatieregeling

Een compensatie die waarschijnlijk een voorbode wordt voor wat straks voor de hele telecomsector in voegen treedt.

Onder meer N-VA - op federaal niveau in de oppositie - pleit daarvoor: “Wie stevige tarieven aanrekent, hoort ook een correcte service aan te bieden”, aldus Kamerleden Michael Freilich en Anneleen Van Bossuyt. Zij willen een wettelijk vastgelegde compensatievergoeding, “omdat klanten anders te veel afhangen van de goede wil van de operator in kwestie.”

Zo’n vastgelegde compensatieregeling - die ook bij ons in de telecomwet staat ingeschreven maar nooit concreet is gemaakt via uitvoeringsbesluiten - bestaat al sinds 2017 bij onze noorderburen.

Bij een storing van langer dan 12 uur krijg je er een deel van je maandelijkse abonnementskosten terugbetaald. Een voorbeeld: “Bij een storing van tussen de 12 en 24 uur krijgt u ten minste één dertigste van uw maandelijkse abonnementskosten terug. Duurt de storing tussen de 24 en 48 uur dan heeft u recht op een vergoeding van twee dertigste”, aldus de Nederlandse Rijksoverheid.

Bertrand gaat nu ook bij ons werk maken van zo’n compensatieregeling voor de gehele telecomsector, waarbij het Nederlandse model als inspiratie geldt. De hoop is dat die over enkele maanden kan worden ingevoerd.