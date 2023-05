Tom ‘Spier’ is op het assisenproces meer dan vijf uur lang ondervraagd. — © BELGA

Tom ‘Spier’ (59) is vandaag geen gebruinde spierbundel meer, maar een grijze man in gevangenisplunje. Een vlotte prater die strooit met oneliners, dát wel. Maar van het vele, dodelijke, geweld op zijn vader Frans (90) zegt hij niets meer te weten. “Mijn aanval was blind en ongeremd. Zoek er geen logica in.”