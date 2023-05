Verdachten van kidnapping Mohamed ‘De Schedel’ Azzaoui opgepakt: politie ontdekt ook locatie van gijzeling

De ontvoering van Mohamed ‘De Schedel’ Azzaoui dateert van eind februari. Toen werd hij op de snelwegparking aan de E19 in Waarloos in een wagen gesleurd door enkele gangsters. Azzaoui was naar de parking gereden voor een ‘afspraak’, nadat een Servische drugsbaron uit Rotterdam een lading van 1.200 kg cocaïne was kwijtgeraakt. Azzaoui werd verantwoordelijk gehouden voor de diefstal.

De broer van Azzaoui probeerde de kidnapping nog te voorkomen door een van de gangsters aan te rijden, maar de ontvoerders konden ontsnappen. De politie startte meteen een onderzoek, maar na een week was er van Azzaoui nog geen spoor.

© Federale Politie

Smiley en King

Er werd een opsporingsbericht verspreid om getuigen te vinden, waarop de kidnappers reageerden met een opmerkelijke videoboodschap waarin Azzaoui vertelt dat ‘Smiley’ en ‘King’, twee jonge criminelen uit Mechelen en Lokeren, met de blokken cocaïne aan de haal waren gegaan.

De jacht op Smiley en King leidde tot twee aanslagen in Mechelen, en een aanslag op een restaurant Chicken Wok & Style in Wilrijk. Een maand na zijn ontvoering werd Azzaoui vrijgelaten. Volgens zijn directe omgeving werd hij al die tijd goed behandeld. Azzaoui werd in eerste instantie vastgehouden op een appartement in Brussel maar werd na het opsporingsbericht overgebracht naar een flat in Nederland.

De entourage van Azzaoui stelde na zijn vrijlating dat hij niks met cocaïnesmokkel te maken had. “Mohamed heeft dat filmpje onder dwang ingesproken, terwijl er een wapen op hem was gericht”, aldus zijn entourage.

Vijf verdachten opgepakt

Donderdag voerde de federale gerechtelijke politie Antwerpen verschillende huiszoekingen uit in het Brusselse (Molenbeek, Etterbeek, Sint-Joost en Vorst) en Namen. “Daarbij werden vijf mannen tussen 24 en 41 jaar oud gearresteerd. Tijdens de huiszoekingen werd ook de locatie ontdekt waar het slachtoffer werd vastgehouden”, zegt woordvoerder Kato Belmans van het Antwerps parket.

Na hun verhoor werden twee van de vijf verdachten voorgeleid. “De onderzoeksrechter heeft twee mannen van 24 en 39 jaar oud aangehouden voor gijzeling. Ze verschijnen in de loop van volgende week voor de raadkamer”, aldus Belmans. “Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gezet.”

