Eerlijk? Toen we eraan begonnen, hadden we niet gedacht dat het zo makkelijk zou zijn. Onze negenkoppige voetbalredactie probeerde een ideale elf te maken van de tweeëntwintig spelers die waarschijnlijk aan de start zullen komen van de topper van zondag tussen nummer één Genk en nummer twee Antwerp. Slechts over twee namen was geen unanimiteit.