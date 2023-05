Transferverbod Burnley wordt opgeheven, Vincent Kompany is niet verrast: “Fout was snel uitgelegd”

Het transferverbod van Burnley, de kampioen in de Engelse tweede klasse, is opgeheven. Dat maakten de Clarets vrijdag bekend op hun website. De club kreeg in maart van de Engelse profliga een verbod om nieuwe spelers aan te trekken. Eind april liet Burnley haar rekeningen opnieuw controleren en vrijdag kwam er groen licht.

Kompany en co kunnen deze zomer zo in actie komen op de transfermarkt. Burnley legde op haar website uit dat het “wijzigingen aanbracht in de manier waarop het haar boekhouding organiseert”. “Zo is onze financiële basis sterker en meer stabiel geworden.” Een moeizame wissel van boekhouder was de oorzaak van het tijdelijke transferverbod.

Kompany zelf reageerde in de Britse media weinig verrast. “Ik denk dat dit een bevestiging is van hetgeen we enkele maanden geleden ook hebben verklaard. We maakten een administratieve fout en namen daarvoor onze verantwoordelijkheid. Er was een simpele uitleg en nu kunnen we weer verder.”

Burnley keert volgend seizoen na een jaar afwezigheid terug in de Premier League.