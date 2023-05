Tijd is geld. En de Champions’ Play-offs is ‘money time’. Daarom vuren we naar jaarlijkse gewoonte een helft lang vragen af op de potentiële kampioenenmakers, terwijl de tijd op de achtergrond onverbiddelijk wegtikt. Vandaag: Rik De Mil (41), in een XL-versie. Ja, we hebben vals gespeeld. Het duurde langer dan 45 minuten.