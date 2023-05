Dienst Vreemdelingenzaken neemt maatregelen tegen toenemende agressie in gesloten centra

De directie van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) neemt maatregelen om het stijgend aantal gevallen van agressie in de gesloten centra aan te pakken. Dat is vrijdagavond vernomen van DVZ-woordvoerster Paulien Blondeel, na overleg tussen de directie van DVZ en de vakbonden.

Dat overleg kwam er naar aanleiding van de rellen vorige week in het Gesloten Centrum voor Illegalen in Merksplas. Volgens de woordvoerster is het overleg met een goede verstandhouding verlopen en hebben de vakbonden na afloop geen verdere acties aangekondigd.

Directie en bonden zijn volgens Blondeel “onder meer overeengekomen dat de ordemaatregelen die voorzien zijn in het koninklijk besluit strikter worden toegepast, dat de samenstelling van de bewonersgroepen herzien wordt en dat er meer omkadering voorzien wordt omtrent de veerkracht en weerbaarheid van het personeel”.