Twee Russische theatermakers in cel op beschuldiging van “rechtvaardigen van terrorisme”

Een Russische rechtbank heeft vrijdag twee theatermaaksters in voorlopige hechtenis geplaatst. De twee worden beschuldigd van het rechtvaardigen van terrorisme in een van hun toneelstukken.

Jevgenia Berkovitsj, 38, en Svetlana Petrisjoek, 43, die tot zeven jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, zijn tot 4 juli in hechtenis genomen, zo meldt een rechtbank in Moskou, geciteerd door Russische persbureaus. Een dag eerder werden de twee in Moskou gearresteerd en ondervraagd door rechercheurs.

De twee vrouwen worden verdacht van het verdedigen van terrorisme in een toneelstuk dat Petrisjoek schreef en Berkovitsj regisseerde in 2020. De vervolging van de twee vrouwen heeft voor een schok gezorgd in de Russische theaterwereld.

Het stuk in kwestie, “Finist The Brave Falcon”, dat volledig door vrouwen werd opgevoerd, vertelde het verhaal van Russen die via internet door islamisten in Syrië werden gerekruteerd en vertrokken om zich bij hen aan te sluiten en met hen te trouwen. Het stuk kreeg lof en ontving in 2022 twee “Gouden Maskers”, de belangrijkste prijs voor theater in Rusland.

Vorig jaar publiceerde Jevgenia Berkovitsj, een moeder van twee minderjarige kinderen, verzen tegen het offensief in Oekraïne. Een van haar gedichten, in mei 2022 gepubliceerd op Facebook, verbeeldde het leed van burgers in de Oekraïense steden Marioepol, Boetsja, Lyssytsjansk en Borodjanka, die door de Russische aanval zijn verwoest.