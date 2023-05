“Pesterijen, intimidatie, promotie voor eigen onderneming...”: hoe de klacht tegen ‘burn-out prof’ na meer dan acht maanden nog steeds niet tot gesprek leidde

In januari getuigden vier ex-medewerkers op het rectoraat over pesterijen, intimidatie, valse onderzoeksbevindingen en belangenvermenging van Van Hoof. — © ID/ Jonas Lampens

Hoe kan het dat de Vrije Universiteit Brussel acht maanden na de officiële klacht nog geen gesprek heeft gehad met psychologieprofessor Elke Van Hoof? Een reconstructie van een klacht die meer dan een jaar geleden begon met een melding over een angstcultuur en gebrek aan integriteit, en uitmondde in getuigenissen over pesterijen, intimidatie, valse onderzoeksbevindingen en belangenvermenging.