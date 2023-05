Eén dode en zwaargewonde nadat vechtende jongeren door Thalys worden gegrepen, politie neemt samoeraizwaarden in beslag

Bij een vechtpartij tussen scholieren op de sporen in het station van Zaventem is gisteren één jongen omgekomen en raakte een andere levensgevaarlijk gewond. De slacht­offers van 23 en 16 jaar werden gegrepen door een aanstormende Thalys.

Na schooltijd, rond 16 uur, troepten plots veel jongeren samen in het station van Zaventem, vooral leerlingen van de gemeentelijke middelbare school ZAVO. Buurtbewoonster Sonja zag hoe het uit de hand liep. “Er stonden hier plots zo’n veertig jongeren die in een hevige discussie verwikkeld waren. Ik heb de politie gebeld en hoopte dat die snel ter plekke zou zijn, met sirene, zodat de ruzie zou stoppen.”

Maar de situatie escaleerde meteen. “Plots vluchtten twee jongeren weg. Ze hadden schrik, dat zag je. Twee anderen deden hun jas uit en holden achter hen aan. Duidelijk met de intentie om hen slaag te geven.” Sonja belde nogmaals naar de politie, want die was nog altijd niet aangekomen.

De jongeren liepen daarop het perron op. “En dan… we hoorden plots de aankomende trein claxonneren. Het volgende moment sloeg iedereen op het perron de hand voor de mond. Onze buurman is gaan kijken en kwam huilend terug. Er ligt een jongen op het spoor zonder benen, riep hij.”

Reden nog onduidelijk

Van een directe getuige vernamen we dat een van de achtervolgers een vluchtende jongen net voor de aanstormende Thalys zou hebben geduwd, en dat die zijn belager heeft meegetrokken onder de trein. Het parket Halle-Vilvoorde heeft het over een vechtpartij met tien personen, van wie er drie op de sporen zijn beland. Eén van de drie kon de sporen nog op tijd verlaten. Die persoon is nog niet geïdentificeerd.

Eén van de twee jongeren op het spoor is ter plaatse overleden door de impact, er zijn sterke vermoedens dat het een 23-jarige man uit Etterbeek betreft maar dit zal pas bevestigd kunnen worden na een autopsie komende maandag. De andere persoon betreft een 16-jarige jongen uit Brussel, die zwaargewond werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Sonja is in shock. “Het was allemaal erg emotioneel. Je voelde dat er iets ging gebeuren. Het is een samenloop van omstandigheden, maar het was wel al een half uur aan het borrelen. Ik heb drie keer de politie gebeld om te zeggen dat het uit de hand ging lopen. De eerste agent is dertig seconden na de feiten aangekomen. Die jongens zijn allemaal iemands kind. Ik vreesde dat een van hen een mes bij zich zou hebben en dat er gestoken ging worden. Maar dat er iets met de trein zou gebeuren, had ik nooit gedacht.”

De hulpdiensten waren meteen ter plekke. Voor de 23-jarige kon geen hulp meer baten. De 16-jarige werd naar het ziekenhuis Saint-Luc gebracht. Hij zou een been verloren zijn en verkeert in levensgevaar.

Wat de reden was voor de vechtpartij werd gisteren niet uitgeklaard. Maar dat er een afrekening ging gebeuren, blijkt duidelijk uit het feit dat de politie samoeraizwaarden in beslag zou hebben genomen, zo vernamen we.

Aanvankelijk werd beweerd dat beide leerlingen op de ­ZAVO-school zaten, maar dat kon de school gisteravond niet bevestigen.

Na de feiten werd in de sporthal van Zaventem opvang georganiseerd voor verwanten, vrienden en getuigen. Op Facebook riepen jongeren op om bloemen te gaan leggen aan het perron. De politie en het parket Halle-Vilvoorde hebben een onderzoek geopend naar de juiste omstandigheden.