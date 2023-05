Eerst kroning, dan geseling: dit is het dagschema van de kroning

Een koets met slechte vering, olijfolie uit Jeruzalem, en sommige van de meest unieke juwelen ter wereld. Charles III is vandaag de hoofdrolspeler, maar in het strakke scenario van zijn kroning komen nog een hele reeks opmerkelijke objecten en gebruiken aan bod. Zo verloopt de dag van de Britse koning.

8.30 uur (telkens Belgische tijden): genodigden komen aan in Westminster Abbey

De deuren van Westminster Abbey gaan open voor de vroege vogels onder de genodigden. Er werden tribunes opgericht voor de 2.200 genodigden uit 203 landen. De staatshoofden en vertegenwoordigers van andere landen komen aan vanaf 10.30 uur (Belgische tijd), buitenlandse koninklijke gasten – zoals onze koning Filip – vanaf 11.25 uur, en de Britse koninklijke familie vanaf 11.35 uur.

11.20 uur in België: heenrit in moderne koets

Tijdens de koningsprocessie gaan Charles en Camilla met de Diamond Jubilee Coach van Buckingham Palace – langs The Mall, Trafalgar Square en Parliament Street – naar Westminster Abbey, de plek waar al 900 jaar Britse koningen gekroond worden.

De Diamond Jubilee Coach werd in 2012 in Australië gemaakt ter ere van het 60-jarige koningschap van Elizabeth II, en heeft hydraulische vering, airconditioning en elektrische ruiten. Op het dak staat een vergulde kroon, gesneden uit eikenhout van de HMS Victory, het schip van admiraal Nelson. In het interieur zijn stukken hout en metaal verwerkt die komen uit Westminster Abbey, de Tower of London, Windsor Castle en Balmoral Castle. Er is hout gebruikt van de appelboom van Isaac Newton en van de ladders waarmee Edmund Hillary als eerste ooit de Mount Everest beklom, en de stof van de jurk van Florence Nightingale.

De Diamon Jubilee Coach tijdens een repetitie. — © AP

12 uur: Kroningsceremonie

In Westminster Abbey zal Charles, in militair uniform, plaatsnemen op King Edward’s Chair, de massief eikenhouten troon die al sinds 1308 dienst doet bij elke kroningsceremonie.

De ceremonie zal iets minder dan twee uur duren. Korter dus dan de ruim drie uur durende kroning van koningin Elizabeth, 70 jaar geleden. De beroemde Britse componist Andrew Lloyd Webber maakte speciaal voor de ceremonie een nieuw muziekstuk.

Deel 1. De erkenning

Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury, stelt Charles voor aan “het volk”. In elke hoek van de kerk verklaart hij dat Charles de ware Britse koning is. De aanwezigen roepen “God save the king!”, als blijk van erkenning.

Deel 2. De eed

De koning zweert dat hij trouw zal zijn aan wetten van het land en aan de Anglicaanse Kerk. Verwacht wordt dat Charles – in een toegift aan de moderne tijd – ook een blijk van erkenning zal uitspreken tegenover andere geloofsovertuigingen.

© AP

Deel 3. De zalving

De aartsbisschop zalft de koning met heilige olie, geperst van olijven van de boomgaard van de Olijfberg in Jeruzalem. Hij vormt een kruisteken op zijn borst, handen en voorhoofd en benadrukt zo de spirituele status van de koning, ook het hoofd van de Anglicaanse Kerk.

Deel 4. De inhuldiging

De koning krijgt de scepter en rijksappel in zijn handen en voor de eerste en laatste keer mag hij de kroon van St Edward’s dragen. Trompetten schallen. In de Tower of London klinken 62 schoten, ook in Edinburgh, Cardiff, Belfast en op verschillende marineschepen klinken eresaluten.

Deel 5. De troonsbestijging

De koning bestijgt – letterlijk – zijn troon. Volgens de traditie knielen vervolgens leden van het koningshuis en de hoge adel voor hem.

Ze zweren trouw en kussen zijn rechterhand. Aangenomen wordt dat kroonprins William de enige zal zijn die op die manier eer zal betuigen aan Charles op de troon. Koningin Camilla wordt ook gezalfd en gekroond, en neemt plaats in haar eigen troon. Terwijl het volkslied speelt, verlaat het koningspaar de kerk.

De Gold State coach. — © AP

14 uur: Terugrit in oude koets

Na de ceremonie volgt de kroningsprocessie – let op de ‘r’ die erbij komt. Voor de terugrit naar Buckingham Palace, langs dezelfde route, wordt de Gold State Coach gebruikt.

Die koets werd gemaakt in 1762 en is gebruikt bij elke kroning sinds 1831. Op elk wiel staat een grote gouden sculptuur van een zeegod en op het dak staan drie gouden cherubijnen, die Engeland, Schotland en Ierland voorstellen. Door haar ouderdom en gewicht kan ze alleen maar stapvoets rijden. Een pretje wordt het niet, de vering bestaat uit lederen riemen. Elizabeth noemde de rit in die koets, bij haar eigen kroning in 1953, “vreselijk”.

15.30 uur: Balkonscène

Charles, Camilla en andere leden van de koninklijke familie zullen verschijnen op het balkon van Buckingham Palace, om de toegestroomde toeschouwers te groeten.