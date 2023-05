Poetin niet, koning Filip wel: wie is er wel en wie is er niet bij op kroning?

Vrijdagavond al was kroonprinses Elisabeth al aanwezig op de receptie in Buckingham Palace. De echte kroningsceremonie wonen haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, bij. Ze maken deel uit van een waslijst aan grote namen die uitgenodigd zijn. Alles samen gaat het om een tweeduizendtal mensen.

Britse royals

Heel veel familieleden van koning Charles en koningin Camilla zullen uiteraard op de eerste rijen zitten bij de kroning. Charles’ zoon prins William en zijn vrouw Catherine zijn present. Ook Charles’ zus Anne Mountbatten-Windsor is er, net als zijn broer Edward, hertog van Edinburgh. Er is ook lang over gespeculeerd, maar prins Harry zal er ook wel degelijk bij zijn. Zijn vrouw Meghan komt niet. Harry komt maar 24 uur naar Groot-Brittannië en vliegt daarna terug naar de VS om de verjaardag van zijn vierjarige zoontje Archie mee te maken. Prins Andrew, de broer van Charles en de hertog van Duke, komt wel. Zijn ex-vrouw, Sarah Ferguson, dan weer niet. Een hele rist kleinkinderen zal de ceremonie ook moeten uitzitten, waaronder prins George, de zoon van prins William en Catherine. Hij zal één van de “pages of honour” zijn tijdens de kroning, samen met de tweeling Gus en Louis Lopes en Freddy Parker Bowles, de kleinzonen van Camilla.

© AFP

Buitenlandse royals

Aangezien de kroning van de Britse koning of koningin al eeuwen gezien wordt als een privé-gebeurtenis tussen de vorst en God, waren gekroonde hoofden uit andere landen eigenlijk nooit uitgenodigd. Dat is dit keer anders. Onder meer koning Filip en zijn vrouw Mathilde zijn dus uitgenodigd, samen met Willem-Alexander van Nederland, koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden en koning Felipe en koningin Letizia van Spanje.

© AP

Wereldleiders

Aangezien het om een staatsplechtigheid gaat, heeft de Britse regering de zeggenschap over wie mag komen en wie niet. De Britse premier Rishi Sunak zal er alleszins bij zijn. Sommige van zijn voorgangers, zoals Liz Truss en Tony Blair, komen ook, net als Humza Yousaf, de nieuwe eerste minister van Schotland. De Franse president Emmanuel Macron zal er zijn om zijn “vriendschap, respect en achting” te tonen voor het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse president Joe Biden komt niet, liet hij weten in een telefoontje aan Charles, zijn vrouw Jill zal er wel zijn. Voor de rest was de selectie ruim: zelfs diplomaten van Noord-Korea en Nicaragua zijn uitgenodigd. Maar Vladimir Poetin kreeg geen invitatie. Behalve van Rusland, kregen ook de staatshoofden van Wit-Rusland, Iran, Syrië, Afghanistan, Venezuela en Myanmar geen uitnodiging.

Max Woosey. — © Rachael Woosey

Vrijwilligers

Bij de 2.000 genodigden zitten 850 gewone burgers die vrijwilligerswerk doen of die gehuldigd zijn voor het werk dat ze doen voor de gemeenschap. Daar zitten 450 mensen bij die een zogenaamde British Empire Medal hebben gekregen voor hun sociaal werk. Kreeg ook een uitnodiging: de 13-jarige Max Woosey, alias “the boy in the tent”, die tijdens de coronacrisis in een tent ging slapen in zijn tuin om geld in te zamelen voor een plaatselijke instelling voor palliatieve zorgen. Hij zamelde al meer dan 850.000 euro in.