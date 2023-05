De kronen zijn opgeblonken, ook die van 3,5 miljard: deze kroonjuwelen spelen vandaag een hoofdrol

Sovereign’s Orb & Sceptre

De Sovereign’s Orb wordt in de handen van de vorst geplaatst. Het is een rijksappel: die stelt de wereld voor. Wie hem in zijn hand houdt, bezit de wereld. De gouden globe weegt 1,32 kilo en is bezet met 9 smaragden, 9 saffieren, 18 robijnen, 365 diamanten en 375 parels.

© PA

De Sovereign’s Sceptre is een gouden scepter van 92 centimeter waar de Cullinan I is ingezet: de grootste geslepen witte diamant ter wereld. Hij werd gemaakt voor de kroning van Charles II in 1661 en wordt sindsdien bij elke kroning gebruikt. De scepter wordt in de rechterhand van de koning geplaatst en staat symbool voor zijn wereldlijke macht.

Coronation Spoon

Voor de zalving van de koning worden een kroningslepel van verguld zilver uit de twaalfde eeuw gebruikt. Dat maakt het meteen de alleroudste “crown jewel”. Er wordt ook een gouden oliekruik in de vorm van een arend gebruikt, met een afneembare kop voor dit zeer cruciale deel van de kroning. De aartsbisschop van Canterbury giet heilige olie – gemaakt van olijven van de heilige Olijfberg in Jeruzalem – in de lepel, dipt er twee vingers in en maakt een kruisteken op de borst, handen en voorhoofd van de vorst.

De coronation spoon. — © Getty Images

St Edward’s Crown

Wanneer Charles gezegend en gezalfd is, wordt hem de St Edward’s Crown op het hoofd gezet, een massief gouden kroon van twee kilo, bezet met 444 edelstenen, die enkel en alleen gebruikt wordt voor de daad van de kroning, en die dus voor het eerst in 70 jaar uit de kast wordt gehaald. Deze werd gemaakt voor de kroning van Charles II in 1661. Nu mag Charles III hem hergebruiken.

De kroon is naar schatting meer dan 50 miljoen euro waard. Comfortabel is hij nochtans niet. “Je moet je speech omhoog houden als je hem ophoudt”, zei de Britse Queen Elizabeth daarover. “Als je voorover buigt, breek je ofwel je nek ofwel valt de kroon op de grond.”

St Edward’s Crown. — © AFP

Imperial State Crown

De eigenlijke kroningskroon mag Westminster Abbey niet verlaten, dus gaat de gekroonde koning de kerk uit met op zijn hoofd de Imperial State Crown. Die werd gemaakt voor de kroning van George VI in 1937 en is bezet met 2.868 diamanten, zeventien saffieren, elf edelstenen, 269 parels en 4 robijnen. Daar een prijs op plakken is nagenoeg onmogelijk. Experts die het toch deden, kwamen ergens tussen de 3,5 en 6 miljard euro uit.

© AFP

Queen Mary’s Crown

Met de kroning van Charles wordt zijn vrouw officieel koningin Camilla. Zij krijgt Queen Mary’s Crown, de kroon die werd ontworpen voor de kroning van koningin Mary in 1911. Hij is bezet met 2.200 diamanten, waaronder de koh-i-noor, een van de grootste en meest beroemde diamanten ter wereld.