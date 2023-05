Vulkaan in Guatemala lijkt gekalmeerd

Een dag na de uitbarsting van een vulkaan in Guatemala is de 3.763 meter hoge berg weer tot rust gekomen. De Volcán de Fuego (vuurvulkaan), die ongeveer 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-Stad ligt, spuwt nu alleen nog een zwakke rookkolom. Dat hebben de autoriteiten vrijdag bekendgemaakt. Om veiligheidsredenen blijven de meer dan 1.100 geëvacueerde inwoners van de omliggende dorpen echter voorlopig in noodonderkomens.