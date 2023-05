Honderden vrouwen in hongerstaking in Iraakse gevangenis

Zeker vierhonderd vrouwen zijn al meer dan een week in hongerstaking in een streng beveiligde gevangenis in de Iraakse hoofdstad Bagdad. De vrouwen zitten vast omdat ze deel zouden uitmaken van de terreurorganisatie Islamitische Staat, meldt de BBC. De vrouwen stellen dat ze geen eerlijk proces hebben gehad.

De hongerstaking is een protest tegen hun veroordelingen en de slechte leefomstandigheden in de gevangenis. Gedetineerden zouden met veertig vrouwen in een cel worden gezet, worden geslagen en op een inhumane manier worden behandeld.

De groep die in hongerstaking is, zou deels bestaan uit vrouwen uit andere landen, waaronder uit Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Rusland, Turkije en Oekraïne.

Op videobeelden die in handen zijn van de BBC is te zien hoe vrouwen roerloos op de grond liggen. Vermoedelijk heeft de groep sinds 24 april niet gegeten. Aan het begin van de hongerstaking zouden ze een half glas water per dag hebben gedronken. Inmiddels zijn sommige vrouwen ook daarmee gestopt, aldus de Britse omroep.

De vrouwen zijn veroordeeld tot celstraffen uiteenlopend van vijftien jaar tot levenslang. Ook zijn er meerdere gevangenen ter dood veroordeeld, maar er hebben nog geen executies plaatsgevonden in de gevangenis.

Er is al langer kritiek op het Iraakse strafrechtsysteem vanwege beschuldigingen van oneerlijke processen en misbruik. De Iraakse regering wilde tegenover de BBC niet reageren.