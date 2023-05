Organisatoren van antimonarchistische demonstratie opgepakt: “Tot zover het recht op vreedzaam protest”

Naast de duizenden kijklustigen die een glimp willen opvangen van Charles en Camilla verzamelen zich zaterdagochtend ook een aantal antimonarchie-demonstranten in Londen. Zij planden tijdens de kroningsceremonie een demonstratie tegen de monarchie. Omstreeks 9.30 uur werden minstens zes organisatoren, waaronder Republic-leider Graham Smith, echter opgepakt.

De antimonarchie-vereniging Republic hoopte op 1.500 betogers op Trafalgar Square, waar het grootste deel van de demonstratie plaatsvinden. De demonstranten zullen gele T-shirts en borden dragen, om zo een “zee van geel” te vormen langs de route die de stoet met Charles zal afleggen. Ook de uitroep “Not my king” zal gebruikt worden.

De Britse regering heeft onlangs het recht om te demonstreren aangescherpt. Politieagenten kunnen nu protesten tegenhouden als zij vrezen dat deze een ernstige verstoring van de openbare orde zullen veroorzaken.

De Britten staan steeds kritischer tegenover de monarchie: in een recente enquête was meer dan de helft tegen het gebruik van belastinggeld om de kroning te financieren, in een andere enquête zei meer dan de helft onverschillig te staan tegenover de ceremonie. Het aantal tegenstanders staat nog wel in schril contrast met de toegestroomde massa die het Britse koningshuis toejuichen in Londen.