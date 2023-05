Prinsen Harry en Andrew krijgen geen officiële rol tijdens kroning van Charles

De hertog van Sussex (Harry) en de hertog van York (Andrew) zijn niet langer actieve leden van de koninklijke familie, de eerste sinds zijn vrijwillige vertrek naar de Verenigde Staten met zijn vrouw Meghan in 2020, de laatste nadat hij uit de gratie was gevallen na beschuldigingen van seksueel misbruik.

Hoewel ze meeliepen in de begrafenisstoet achter de kist van Queen Elizabeth II in Westminster Abbey na haar dood afgelopen september, zullen Harry en Andrew deze keer niet achter het koninklijk paar lopen tijdens de optocht terug naar Buckingham Palace na de ceremonie.

Ze zullen waarschijnlijk ook niet op het balkon verschijnen voor de traditionele koninklijke groet, hoewel het paleis niet heeft bekendgemaakt wie Charles en Camilla bij die gelegenheid zullen bijstaan.

Maar zelfs zonder officiële rol zullen vele ogen op Harry gericht zijn. Zijn plaats in Westminster Abbey zal veel zeggen over de staat van zijn relatie met zijn vader en misschien zelfs met zijn broer, troonopvolger William, die hij niet spaarde in zijn boek ‘Reserve’, dat afgelopen januari werd gepubliceerd. De rol van Harry zal in schril contrast staan met die van William, die als troonopvolger tijdens de ceremonie zal knielen en trouw zal zweren aan de koning.

Andrew is stilaan gewend aan zijn plek op de achtergrond. HIj mag niet meer officieel in het openbaar verschijnen en zijn militaire titels werden begin 2022 afgenomen na beschuldigingen van seksueel misbruik van een 17-jarig meisje. Andrew kocht de zaak af met een minnelijke schikking.