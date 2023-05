Theo Francken huldigt eerste dertig leden van vrijwilligerskorps in Lubbeek

Om officieel tot het korps te mogen behoren, volgden de vrijwilligers vier opleidingen over waterbeheer, EHBO, vuurbestrijding en psychosociale begeleiding. De bedoeling is om op het korps te kunnen rekenen wanneer crisissen uitbreken. “We hebben in die gevallen al een professionele eerstelijnszorg, maar in de tweede lijn heb je behalve het Rode Kruis en enkele andere initiatieven heel weinig als burgemeester om op te rekenen als er een grote ramp is”, legt burgemeester Francken uit.

Officieus werd het korps, zonder certificaat maar mét verzekering, garandeert Francken, al één keer ingezet. Op kerstavond was er in heel het Hageland, en dus in deelgemeente Binkom, geen water. “Dat is nogal moeilijk in de keuken, zeker als je gasten hebt. Enkele vrijwilligers zijn dan water gaan rondbrengen in de deelgemeente”, zegt de burgemeester dankbaar.

“Laten we hopen van niet, maar de komende jaren zullen we door klimaatverandering vaker nood hebben aan deze vrijwilligers, bij hevige stormen of grote hitte bijvoorbeeld”, aldus Francken. Tijdens de coronacrisis had hij opgemerkt dat er wel mensen waren die zich wilden inzetten, maar ontbrak het aan een manier van hen te sturen. Dat is dankzij het korps opgelost, maar dat zal wel nog moeten groeien naar een honderdtal leden, meent de burgemeester. Daarvoor zullen opnieuw oproepen uitgestuurd worden in Lubbeek.

“Net zoals iedereen in de Vlaamse regering ben ik geweldig enthousiast over dit project”, aldus minister-president Jambon. “Via het Steunpunt Vrijwilligerswerk zullen we een handleiding voorzien. Welke cursussen kunnen gegeven worden, waar kan je die expertise halen, een platform waar vrijwilligers zich kunnen registreren en zich beschikbaar kunnen stellen voor gemeenten.”

Burgemeester Francken ziet wel nog een manco in het bestaande systeem, een manier van contacteren en snel mobiliseren. “De huidige rampsms’en zijn goed, maar daar kunnen de mensen dan niet op reageren”, zegt hij. Ook daar wil Jambon vanuit Vlaanderen bij helpen. “Gemeenten moeten niet steeds opnieuw het warm water gaan uitvinden als ze een soortgelijk initiatief op poten willen zetten”, aldus de minister-president.

Ook enthousiast is Pierre-Yves Dermagne, naast minister van Werk ook burgemeester van de Waalse gemeente Rochefort, een van de zwaarst getroffen gemeenten bij de overstroming van 2021. “Ik heb zo een persoonlijke ervaring met rampensituaties. Een van de moeilijkste dingen in de uren en dagen na de ramp, was de massale hulp te organiseren. Te kunnen rekenen op zo’n korps met getrainde vrijwilligers heeft een toegevoegde waarde.”

Als burgemeester was hij in Lubbeek om te leren, als minister van Werk om het initiatief te promoten op het hele grondgebied. “Op basis van wat ik vandaag hoorde, is het duidelijk een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen lokaal bestuur en de burgers.”