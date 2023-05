Bayern-verdediger Alphonso Davies voor de tweede keer op rij CONCACAF Speler van het Jaar

Het is de tweede keer op rij dat de 22-jarige Davies, die momenteel aan de kant staat met een spierblessure, verkozen werd tot beste speler uit Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. De Amerikanen Tyler Adams (Leeds United) en Christian Pulisic (Chelsea), de Jamaicaan Andre Blake (Philadelphia Union), zijn landgenoot Jonathan David (Lille, ex-AA Gent) en de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa (Salernitana, ex-Standard) waren de overige genomineerden. Bij de vrouwen ging de onderscheiding naar de Jamaicaanse Khadija Shaw.

Davies is de eerste speler ooit die zichzelf kan opvolgen als CONCACAF Speler van het Jaar. Met zijn naam twee keer op de erelijst deelt hij het record met de Costa Ricaanse doelman Keylor Navas, die in 2014 en 2017 verkozen werd tot beste speler. Davies schreef vorig jaar geschiedenis, door met Canada voor het eerst sinds 1986 nog eens aan te treden op een WK. In Qatar werden ze in een groep met België, Marokko en Kroatië uitgeschakeld, net als de Rode Duivels. Davies maakte zich echter onsterfelijk door in het met 4-1 verloren duel tegen Kroatië het eerste doelpunt ooit voor Canada te scoren op een WK-eindronde. Met Bayern pakte hij vorig jaar nog maar eens de titel en de Supercup.