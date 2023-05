Prins Harry lachend aangekomen voor kroning van zijn vader

De Britse prins Harry is zaterdagochtend aangekomen in Westminster Abbey, voor de kroning van zijn vader Charles tot koning van het Verenigd Koninkrijk.

Harry maakte – in tegenstelling tot zijn oudere broer William en diens gezin – geen deel uit van de koninklijke processie, maar kwam samen met de minder belangrijke leden van de Britse koninklijke familie aan in de abdij. Hij nam plaats op de derde rij.

Het was lange tijd onduidelijk of Harry aanwezig zou zijn bij de ceremonie, na de ruzie met zijn vader en broer over de behandeling van zijn echtgenote Meghan Marke. Finaal werd beslist dat Harry de kroning alleen zou bijwonen.

