Alle zeven verdachten in onderzoek naar mogelijke terreuraanslag zijn aangehouden

De verdachten hadden nog geen duidelijk doelwit vastgelegd voor hun aanslag en bespraken nog verschillende scenario’s, maar waren wel actief op zoek naar wapens. Ze behoren tot een groep die fervent aanhanger is van Islamitische Staat.

De groep werd opgepakt bij drie huiszoekingen in Roeselare, drie in Menen en verder nog huiszoekingen in Oostende, Wevelgem en Gent.