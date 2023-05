Russische nationalistische schrijver raakt gewond bij dodelijke explosie in Rusland, Kremlin beschuldigt VS, NAVO én Oekraïne

De Russische nationalistische schrijver Zachar Prilepin, die de Russische aanval op Oekraïne steunt, is zaterdag gewond geraakt bij de ontploffing van een voertuig in Rusland. Er viel ook een dode. Dat heeft het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd.

“Volgens de eerste informatie kwam bij de explosie één persoon om en raakte de schrijver, Zachar Prilepin, die in de auto zat, gewond”, luidt het in een communiqué van de persdienst van het ministerie. De feiten deden zich voor in de regio van Nizjni Novgorod. Het dodelijke slachtoffer is naar verluidt de chauffeur van de schrijver.

Wie achter de vermoedelijke aanslag zit, is voorlopig onbekend. Rusland heeft de Verenigde Staten, de NAVO, en Oekraïne inmiddels echter al beschuldigd van het beramen van een “terroristische” aanslag. “Washington heeft, samen met de NAVO, een nieuwe internationale terreurcel gevoed: het regime in Kiev”, reageerde de Russische diplomatieke woordvoerster Maria Zacharova op Telegram. Ze noemde de aanval ook een “directe verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk”. De Russische autoriteiten hebben inmiddels ook aangekondigd een onderzoek te openen wegens een “daad van terreur”, en er zou ook een verdachte zijn opgepakt.

Rusland is tegenwoordig in de greep van een golf aanvallen op diverse doelwitten en personen. Zo kwam onlangs nog een populaire Russische militaire blogger, die bekendstond om zijn pro-Russische opvattingen over de oorlog in Oekraïne, bij een bomaanslag in Sint-Petersburg om het leven. En in augustus liet Daria Doegina, dochter van Poetins huisideoloog Alexander Doegin, in de buurt van Moskou het leven toen haar auto vanop afstand tot ontploffing gebracht werd.