Drie minderjarigen betrapt met gestolen wagen in Mechelen

In Mechelen zijn donderdagavond drie minderjarigen betrapt in een gestolen wagen. Dat meldt de lokale politie van de zone Rivierenland zaterdag. De drie, amper 14, 15 en 16 jaar oud, konden na een korte achtervolging tot staan worden gebracht in het nabije Zemst.

De wagen in kwestie was eerder op donderdag als gestolen opgegeven in Vorst. Omstreeks 18 uur gaven de ANPR-camera’s in Mechelen een ‘hit’ toen het voertuig in de Nekkerspoelstraat reed. De politie ging eropaf en trof de wagen wat later aan op het kruispunt van de Tangent met de Jubellaan.

De politiepatrouille maande de bestuurder aan om halt te houden, maar die negeerde de richtlijnen en ging ervandoor richting Zemst. Met behulp van wat opgetrommelde versterking kon de wagen daar uiteindelijk worden gestopt op de Brusselsesteenweg.

In het voertuig bleek een 14-jarige achter het stuur te zitten, met nog een 15-jarige en een 16-jarige passagier. Alle drie zijn ze afkomstig uit het Brusselse. De drie werden door de politie meegenomen en ter beschikking gesteld van het parket. Het gestolen voertuig werd in beslag genomen om te kunnen teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.