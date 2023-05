JEUGDCUP NEUWSBLAD: GU08 FC Destelbergen - Excelsior Mariakerke 5-9

FC Destelbergen scoorde in de eerste helft via Bryton Pieters, Jules Dupré en Ruben Verheyen en werd door doelman Iljo Vander Hauwaert van een vierde doelpunt gehouden. Excelsior Mariakerke hield gelijke tred via treffers van Leon Shabani, Siebe Depauw en Johannes Zere en vond enkele malen een secure doelman Emirhan Ardiclae op haar weg. De bordjes hingen halfweg in evenwicht (3-3). Excelsior Mariakerke voerde na de rust het tempo en behaalde via doelpunten van Manu Vileyn, Max Emiel De Vetter en Anis Alix een verdiende 5-9 zege.

KSCE Mariakerke - FC Destelbergen — © MVH