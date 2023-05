JEUGDCUP NIEUWSBLAD: RS Haasdonk B - KVV Zelzate 5-20

De kanaalploeg nam onmiddellijk het initiatief in handen en bouwde via doelpunten van Liam Cornelis, Arthur De Vos en Danté Lievens een 1-5 voorsprong uit. De Waaslanders scoorden in de eerste helft via Wout De Grave en Nathan Vercauteren maar keken aan de rust tegen een 3-11 achterstand aan. RS Haasdonk B was ook in de tweede helft niet opgewassen tegen haar trefzekere opponent. Cis Engels, Leroy Afari en Cis Engels lag aan de basis van een ruime 5-20 zege. RS Haasdonk B milderde via doelpunten van Elano Van Roy en Mon Verhulst.

