Balkonscène vormt sluitstuk van kroning Charles en Camilla

Koning Charles en koningin Camilla zijn zaterdagmiddag rond 15.25 uur Belgische tijd op het balkon van Buckingham Palace verschenen voor het sluitstuk van de kroningsdag. In de nabijheid van hun naaste familie wuifden ze, nog steeds met de kroon op het hoofd, naar tienduizenden aanwezigen.

Prins William, prinses Catherine en hun kinderen George, Charlotte en Louis vergezelden het koningspaar. Ook prinses Anne zwaaide mee, net als de zus en een vriendin van Camilla. Prins Harry en prins Edward waren er - zoals verwacht - niet bij. Om 15.30 uur genoten ze samen van de luchtparade boven Buckingham Palace.

De Mall tussen het paleis en Trafalgar Square was helemaal volgestroomd met tienduizenden mensen die, met talrijke Britse vlaggen en accessoires, een glimp van het gekroonde paar probeerden op te vangen.

Met de balkonscène zit het officiële gedeelte er voor zaterdag op. Voor het koningspaar staat nog een fotoshoot op het programma, daarna volgt een theemoment en een informeel etentje met de naaste familie. Zondag vinden in Londen verschillende straatfeesten plaats ter ere van de kroning, ’s avonds volgt dan een grootschalig ‘Coronation Concert’ bij Windsor Castle, met onder meer Katy Perry, Take That en Lionel Ritchie.