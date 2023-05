Wagner-groep vraagt Moskou om posities Bachmoet over te dragen aan Tsjetsjeense troepen

Het hoofd van de Russische huurlingengroep Wagner heeft zaterdag aan het Russische leger om toestemming gevraagd om zijn posities in de Oekraïense stad Bachmoet over te dragen aan de troepen van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov. Daarmee wil de huurlingengroep protesteren tegen een gebrek aan munitie.

Jevgeni Prigozjin vraagt in een door zijn persdienst gepubliceerde brief aan de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe om nog voor middernacht op 10 mei opdracht te geven voor de overdracht van de posities aan de eenheden van het Akhmat-bataljon. Zijn verzoek komt er “als gevolg van een langdurig gebrek aan munitie”, aldus Prigozjin, die zegt maar 32 procent van de sinds oktober gevraagde munitie te hebben ontvangen.

De Wagner-topman dreigde er een dag eerder al mee zijn troepen op 10 mei terug te trekken uit het omsingelde Bachmoet. Hij hekelde toen het hoge aantal slachtoffers binnen zijn eenheid en een tekort aan voorraden.

Via Telegram liet de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov daarop vrijdagavond weten dat zijn strijders bereid waren om de Russische stellingen in de Oekraïense stad over te nemen, indien Wagner zich daadwerkelijk zou terugtrekken. Zaterdagochtend bedankte Prigozjin Kadirov voor zijn aanbod en stelde dat Bachmoet “ongetwijfeld zal worden veroverd” door de Tsjetsjeense troepen.

De strijd om Bachmoet in het oosten van Oekraïne duurt al maanden en Oekraïense troepen hebben nog maar een klein deel in het westen van de stad onder controle. De verliezen zijn hoog aan beide zijden in het conflict. Het hoofd van Wagner beschuldigt de Russische legerleiding er al maanden van zijn strijders niet voldoende munitie te bezorgen omdat een overwinning van de huurlingen in Bachmoet het reguliere Russische leger in de schaduw zou plaatsen.