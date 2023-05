Vanochtend , de dag na het dramatische incident in Zaventem waarbij twee vechtende jongeren door een trein werden gegrepen, legden buurtbewoners bloemetjes neer aan het station. “Wat er gebeurd is, is zo ontstellend en niet te vatten”, klonk het verenigd. Maar er was ook angst. “We vrezen voor maandag, er is wraak gezworen”