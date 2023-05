JEUGDCUP NIEUWSBLAD: Excelsior Mariakerke - FC Destelbergen 2-2 (pen. 2-0)

FC Destelbergen schiep kansen via Cezar Liekens en Achiel Maurus maar raakte niet voorbij doelvrouw Juliette Vanderkelen. Excelsior Mariakerke verzuimde om via Lowie Tote en Adam Zerrouki te scoren. Kort voor de rust verdubbelde Erry Izcy de bonus van de paarshemden. FC Destelbergen zette na de rust de scheve situatie recht en klom via treffers van Arthur Di Nunzio en Ibe Ceuninck op gelijke hoogte. In de strafschoppenreeks liet FC Destelbergen vier penalty’s onbenut. Excelsior Mariakerke scoorde tweemaal van op elf meter.