Voormalig Italiaans premier Silvio Berlusconi spreekt partij toe vanuit het ziekenhuis

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi heeft vanuit het ziekenhuis via een videoboodschap voor het eerst zijn aanhangers toegesproken. Hij bedankte hen voor de steun, “die meer dan wat dan ook me heeft geholpen een zeer gevaarlijke longontsteking te overwinnen”.

“Zie mij hier, voor jullie, voor het eerst in een maand een hemd en vest dragend”, zo verklaarde de 86-jarige Berlusconi zaterdag in een vooraf opgenomen video, die werd uitgezonden op het partijcongres van zijn partij Forza Italia.

Berlusconi werd op 5 april in het ziekenhuis San Raffaele in Milaan opgenomen met een longinfectie. Hij verbleef anderhalve week op intensieve zorg. Naar aanleiding van de ziekenhuisopname bevestigden de artsen dat de miljardair leukemie heeft.

Als stichter en voorzitter van Forza Italia had Berlusconi gehoopt het congres bij te wonen, maar uiteindelijk moest de mediamagnaat toch verstek laten gaan en zijn partijgenoten toespreken via een videoboodschap. Hij verklaarde klaar te zijn om opnieuw aan het werk te gaan, maar de artsen hebben nog niet gezegd wanneer hij het hospitaal zou mogen verlaten.

Forza Italia is een partner in de coalitie van premier Giorgia Meloni. De laatste peilingen geven aan dat de conservatieve formatie van Berlusconi nog zowat 7 procent van de kiezers aantrekt, terwijl de rechts-populistische Fratelli d’Italia van Meloni bijna 29 procent haalt.

In de 20 minuten durende video verzekerde Berlusconi dat zijn partij “de ruggengraat van de regering” vormt, die in de coalitie aanwezig is om “te verzekeren dat haar beslissingen echt correct, rechtvaardig en evenwichtig” zijn.