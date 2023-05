Opmerkelijk: duizenden mensen rennen naar hek Buckingham Palace om beste plekje te bemachtigen voor balkonmoment

Een opmerkelijk moment net voor de balkonscène met koning Charles en koningin Camilla. Duizenden mensen probeerden renden snel richting het hek van Buckingham Palace om nog een goed plekje te bemachtigen voor het balkonmoment. Niet veel later was het moment zover en kwamen de koning en koningin tevoorschijn om de menigte begroeten, in het bijzijn van hun familie.