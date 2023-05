JEUGDCUP NIEUWSBLAD: KVV Sint-Denijs-Sport - Herleving Sinaai 3-3 (pen. 3-4)

Hij trapte de Gentenaars in de eerste helft met twee doelpunten op een 1-0 en 2-1 voorsprong. Hij werd door doelman Christiaan Clarisse van een derde treffer gehouden. De Waaslanders dreigden via Miel Van Den Brande en Floris Mathees en lukten via Arthur Van Noten de gelijkmaker. Kort na herneming maakte Borgerhoff op een assist van Lou Cauwels zijn hattrick rond. Herleving Sinaai klom in de slotfase via doelpunten van Christiaan Clarisse en Miel Van Den Brande op gelijke hoogte. Herleving Sinaai won de strafschoppenreeks met 4-3.

KVV ST-Denijs - Herleving Sinaai — © MVH