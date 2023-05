Vijf mensen aangeklaagd na vondst van dode zuigeling in Noord-Frankrijk

In Huclier in het noorden van Frankrijk zijn vijf mensen aangeklaagd na de vondst van het levenloze lichaam van een zuigeling aan de rand van een veld. Dat heeft de krant La voix du Nord zaterdag gemeld en is bevestigd door het parket van Béthune.

Onder meer een paar en de grootmoeder van de baby zijn aangeklaagd, zo verduidelijkt het parket. Drie van de vijf zijn in hechtenis geplaatst.

Het lichaam werd in april teruggevonden in een vat dat enkele maanden voordien was gedumpt aan de rand van een veld in Huclier. Het onderzoek werd toevertrouwd aan de recherche van Rijsel.